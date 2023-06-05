Ибрагимович объявил о завершении карьеры

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"Время сказать футболу до свидания": Златан Ибрагимович завершил карьеру

Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович завершил карьеру футболиста. Об этом он объявил после матча заключительного тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Вероной".

"Время сказать футболу "до свидания", но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики", - сказал знаменитый форвард.

Большую часть этого сезона 41-летний нападающий пропустил из-за травмы.

За годы своей яркой карьеры воспитанник "Мальмё" выступал за такие клубы как "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", ПСЖ и"Манчестер Юнайтед", завоевав вместе с ними множество престижных трофеев.

В составе сборной Швеции Ибрагимович выступал с 2001 года, он провел 122 матча, в которых забил 62 гола и отдал 25 голевых передач. Форвард является лучшим бомбардиром в истории шведской сборной и 12 раз признавался футболистом года в своей стране.