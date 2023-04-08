Берлускони пообещал справиться с болезнью

"Это тяжело, но я справлюсь и в этот раз", - так Сильвио Берлускони прокомментировал свое состояние после госпитализиции в больницу Сан-Раффаэле в Милане и пообещал выздороветь. Как утверждает принадлежащее экс-премьеру издание Il Giornale, состояние 86-летнего политика с момента госпитализации улучшилось. Это подтвердил и министр иностранных дел Антонио Таяни, который является вице-президентом партии Берлускони "Форца Италия".

В больнице Берлускони проходит лечение от хронической лейкемии и последствий легочной инфекции. Лейкемия была диагностирована у политика-ветерана около двух лет назад, он лечился и вошел в ремиссию, однако недавно болезнь вновь заявила о себе.