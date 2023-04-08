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Италия

Берлускони пообещал справиться с болезнью

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A banner saying "Forza Silvio" (Go Silvio) is seen in front of the San Raffaele hospital, in Milan
A banner saying "Forza Silvio" (Go Silvio) is seen in front of the San Raffaele hospital, in Milan   -  Авторское право  Antonio Calanni/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Глеб Шатуновский

"Это тяжело, но я справлюсь и в этот раз", - так Сильвио Берлускони прокомментировал свое состояние после госпитализиции в больницу Сан-Раффаэле в Милане и пообещал выздороветь. Как утверждает принадлежащее экс-премьеру издание Il Giornale, состояние  86-летнего политика с момента госпитализации улучшилось. Это подтвердил и министр иностранных дел Антонио Таяни, который является вице-президентом партии Берлускони "Форца Италия". 

В больнице Берлускони проходит лечение от хронической лейкемии и последствий легочной инфекции. Лейкемия была диагностирована у политика-ветерана около двух лет назад, он лечился и вошел в ремиссию, однако недавно болезнь вновь заявила о себе.

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