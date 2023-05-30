В Норвегии стартовали крупнейшие европейские учения авиации

Впервые с начала войны в Украине 13 стран НАТО и Швеция, которая добивается вступления в альянс, проводят манёвры "Arctic Challenge" с рекордным количеством военной техники.

2700 военнослужащих, 150 истребителей из 14 стран, среди них – французские "Рафали" и "Мираж", немецкие "Еврофайтеры", шведские "Грипен", норвежские F-16 и американские F-35, – на аэробазе в Норвегии проходят масштабные манёвры "Arctic Challenge".

В прошлом страны-организаторы твердили, что это не "натовские учения", стремясь успокоить Москву, но теперь ситуация изменилась. Вот что говорит норвежец Мартин Тесли, командующий авиакрылом 132 королевских ВВС: "В этом году это особенно важно, потому что в Европе совсем другая обстановка: у нас идёт война. Мы, северные страны, должны держать друг за другом. Arctic Challenge – возможность продемонстрировать наше единство".

Учения продлятся до 9 июня. Ожидается, что в них примет участие самый большой военный корабль в мире – авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд". Неделю назад его заметили в заливе Осло-фьорд.

"На севере нет ни одного вопроса, который требует военного решения", – заявили тогда в российском посольстве.

Напряжённости в регионе способствует также тот факт, что с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину страны-члены Арктического совета заморозили сотрудничество с Россией.