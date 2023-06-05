Скандал с оскорблением Винисиуса вскрыл проблему

Расистские оскорбления в адрес бразильского нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора выдвинули на первый план укоренившуюся проблему в футболе. Движение против расизма набирает обороты.

Перед матчем с "Райо Вальекано" в Испанской Ля Лиге игроки мадридского "Реала" вышли на поле в футболках с номером 20 Винисиуса Жуниора в знак солидарности со своим бразильским нападающим, подвергшимся расистским оскорблениям.

Недум Онуоха, бывший футболист:

"С расизмом это случается не очень часто, но каждый раз, когда это случается, это отбрасывает вас назад и сбивает с ног. Когда вы думаете, что все в порядке - вам вновь напоминают о том, что это не так. Это напоминание о том, как некоторые люди на самом деле видят вас. Не то, чтобы все, но даже если это 1%, от всего числа людей, интересующихся футболом - это очень много людей".

Своими историями и размышлениями делятся и другие футболисты, игравшие в европейских клубах:

"Оглядываясь назад, можно сказать, что на самом деле телекомпании подвели нас, радио подвело нас, Ассоциация профессиональных футболистов подвела нас. Они не выступили против этого, - говорит Марк Брайт, бывший футболист, игравший в Англии. - В конце концов, это не исчезло. Игроки и болельщики должны были организоваться, чтобы всё это заработало, чтобы запустить кампанию "Уберите расизм из футбола" и привлечь людей. 5000 человек за воротами поют "черное это" и "черное то", и с этим трудно играть. В те дни нужно было быть крутым, нужно было быть стойким".

"Ливерпуль", выставил своего первого темнокожего игрока лишь в 1980 году. Двумя годами позже "Челси" Пола Кановиля, которого регулярно обзывали и бросали в него бананы. Сегодня Поль говорит:

"Теперь, сегодня, такие игроки, как я, молодые чернокожие игроки не должны молчать. Они должны что-то делать прямо здесь и сейчас. В то время я этого не делал. Это то, чему я сейчас учу многообещающих игроков".

Проявление более глубокой социальной проблемы, расизм — это проблема футбола, которой уже несколько десятков лет. Она наблюдается во всём мире и углубляется охватом социальных сетей и растущей готовностью людей заявить об этом.