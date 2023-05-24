Дело Винисиуса выходит за рамки испанской Ла Лиги

В Бразилии проходят протесты в поддержку футболиста Винисиуса, подвергшегося расистским оскорблениям. Проблема вышла за рамки футбола.

Демонстранты у ворот испанского консульства в Сан-Паулу протестуют против проявлений расизма в Ла Лиге королевства. Возмущение вызвано тем, что звезда мадридского "Реала" темнокожий Винисиус Жуниор часто становится объектом оскорблений и насмешек на стадионах соперничающих команд.

Симоне Насименто из Объединённого черного движения говорит: "В испанском государстве, как ни странно, есть следы неофашистских крайне правых, которые выступают против иммиграционной политики. Поэтому Ла Лига отражает то, чем живет чёрное население этой страны. Поэтому Вини (Винисиус Жуниор) очень смело осуждает расовое насилие".

Испанские власти пытаются доказать: то, за что пострадал Винисиус в матче с "Валенсией" в минувшее воскресенье, не останется безнаказанным. 3 человека были арестованы за расистские оскорбления и ещё 4 за то, что в январе подвесили на мосту манекен, изображающий Винисиуса. После матча бразилец осудил расизм в Ла Лиге, но его границы этой проблемы выходят за пределы футбола.

"Я знаю, через что ему пришлось пройти Абраам Хименес Иноа кубинский писатель и журналист

Кубинский журналист и писатель Авраам Хименес Иноа знает об этом не понаслышке:

"Конечно, я никогда не был на футбольном стадионе, где тысячи людей кричат тебе: " Обезьяна!" Но даже в повседневной жизни я сталкивался с проявлениями, которые, возможно, не были такими агрессивными, как это, но я чувствовал себя дерьмом. Так что я знаю, через что ему пришлось пройти".

"Реал Мадрид", сомкнув ряды, встал на защиту своего игрока. Валенсия была наказана частичным закрытием своего стадиона на 5 матчей. Ла Лига признаёт, что у неё есть серьёзная проблема. А Винисиус независимо от себя стал очередным символом борьбы с расизмом.