Королевский приём: Килиан Мбаппе посетил Камерун

Из Яунде в Дуалу через родную деревню отца: звёздный нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе побывал в Камеруне.

В ходе трёхдневного визита чемпион мира посетил учебное заведение для слабослышащих детей, детский сад и начальную школу, которые финансирует его фонд Inspired By KM (IBKM).

24-летний футболист также встретился с премьер-министром Жозефом Дионом Нгуте, чтобы обсудить проекты помощи детям.

Выступая перед толпой поклонников в окружении вождей Сава в Джембале, родной деревне своего отца Вильфрида Мбаппе, француз заявил, что "гордится корнями", и пообещал вернуться.