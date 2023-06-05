Россия заявляет о срыве крупного контрнаступления ВСУ на Южнодонецком направлении

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Минобороны РФ заявило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ на Южнодонецком наплавлении. Киев эту информацию не комментирует. В пригороде Днепра разбирали завалы после российских обстрелов

Минобороны России заявляет о срыве крупного контрнаступления ВСУ на Южнодонецком направлении утром в воскресенье. Киев эту информацию не комментирует.

Тем временем в пригороде Днепра спасатели разгребали завалы после российских субботних обстрелов.

В результате разрушения двух жилых домов погибла двухлетняя девочка, пострадали 22 человека, среди них пятеро детей.

Я бежала от электростанции через проезжую часть. Я бежала домой, мой ребенок был один дома, мы пытались вытащить его под решеткой на окне. Мы сняли ее и вытащили ребенка. Сейчас он в реанимации Алена Середняк мать раненного ребенка

Кроме того, российскому удару подвергся Никополь. Также над областью сбили 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник.

Путин бьет по мирным жителям. Послушайте, где здесь военные подразделения? Где объекты, которые можно считать законной целью? Двухэтажный дом, в котором живут дети, старики и женщины? Ирина Верещук вице-премьер Украины

По другую сторону границы в Белгороде продолжают принимать жителей Шебекино, бежавших от интенсивных обстрелов со стороны проукраинских сил.

Тех, кто был вынужден покинуть свои дома, обеспечивают продуктами питания и другими предметами первой необходимости.

Конечно, состояние ужасное. Но держимся, пытаемся крепиться. Потому что есть дети. Это дает стимул дальше жить. Что будет, конечно, не знаем. Но будем держаться Ирана Бурлакова жительница Шебекино

Белгородская область уже несколько месяцев подвергается атакам беспилотников и артиллерии со стороны Украины, но в последние дни их интенсивность усилилась.

Ранее легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных.

Тот, отвечая в своем телеграм-канале, согласился встретиться на автомобильном пункте пропуска в Шебекино днем в воскресенье. Состоялась ли встреча, и как она прошла, пока неизвестно.