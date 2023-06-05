Россия заявляет о срыве крупного контрнаступления ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны РФ заявило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ на Южнодонецком наплавлении. Киев эту информацию не комментирует. В пригороде Днепра разбирали завалы после российских обстрелов
Минобороны России заявляет о срыве крупного контрнаступления ВСУ на Южнодонецком направлении утром в воскресенье. Киев эту информацию не комментирует.
Тем временем в пригороде Днепра спасатели разгребали завалы после российских субботних обстрелов.
В результате разрушения двух жилых домов погибла двухлетняя девочка, пострадали 22 человека, среди них пятеро детей.
Кроме того, российскому удару подвергся Никополь. Также над областью сбили 2 крылатые ракеты и 1 беспилотник.
По другую сторону границы в Белгороде продолжают принимать жителей Шебекино, бежавших от интенсивных обстрелов со стороны проукраинских сил.
Тех, кто был вынужден покинуть свои дома, обеспечивают продуктами питания и другими предметами первой необходимости.
Белгородская область уже несколько месяцев подвергается атакам беспилотников и артиллерии со стороны Украины, но в последние дни их интенсивность усилилась.
Ранее легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных.
Тот, отвечая в своем телеграм-канале, согласился встретиться на автомобильном пункте пропуска в Шебекино днем в воскресенье. Состоялась ли встреча, и как она прошла, пока неизвестно.