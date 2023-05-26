Мировой тур по дзюдо: золото Австрии и Пуэрто-Рико

Во второй день Мирового тура по дзюдо золотые награды завоевали дзюдоисты Австрии и Пуэрто-Рико

Второй день Мирового тура по дзюдо в Верхней Австрии на "ТипсАрене" Линца прошел в захватывающей атмосфере.

На этом турнире завершила карьеру звезда австрийского дзюдо Сабрина Фильцмозер. Зрители аплодировали стоя, когда ей присвоили 6-й дан.

Затем Фильцмозер вернулась к своей команде и раздавала автографы юным болельщикам, пришедшим на встречу со звездами.

В весовой категории до 63 кг у женщин в этот день победу одержала японкаМомо Тацукава. Момент своего торжества она разделила с болельщиками. Министр спорта Верхней Австрии Маркус Ахляйтнер вручил медали.

В весе до 73 кг у мужчин израильтянин Тохар Бутбуль выиграл непростую финальную схватку, завоевав свое первое золото за последние четыре года. Награду ему вручил главный спортивный директор IJF Владимир Барта.

В весе до 70 кг произошла сенсация: Мария Перес из Пуэрто-Рико провела один из лучших своих дней на татами, дойдя до финала, где ее ждала опытная Келли Петерсен Поллард из Великобритании. Перес вошла в историю, завоевав первое для своей страны золото Мирового тура по дзюдо. Награду ей вручил вице-президент IJF Ласло Тот.

"Я думаю, что дзюдо - это особенный вид спорта, и мне нравится, когда люди поддерживают тебя. Это заставляет меня чувствовать себя как дома, придает мне сил и делает счастливой, так что спасибо Австрии за этот особенный момент", - сказала Перес после церемонии награждения.

В весе до 81 кг выступающий за Австрию Шамиль Борчашвили привел в восторг зрителей на "ТипсАрене": трибуны просто взорвались, когда он выиграл финальную схватку. Это было невероятное завершение второго дня Мирового тура в Австрии! Медали вручал губернатор Верхней Австрии Томас Штельцер.

"Выступать здесь на домашнем Гран-при, а теперь еще и золотая медаль - это очень важно. Моя семья здесь, мои друзья здесь, родной клуб, все дзюдоисты, будущие чемпионы тоже здесь, победить на их глазах - это невероятно", - сказал, получив золотую медаль Борчашвили.

Команда Австрии в целом провела неплохой день на татами, порадовав своих болельщиков качественной и интересной борьбой.