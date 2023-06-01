Обстрел Белгородской области РФ: ранены не менее 11 человек

Власти Белгородской области сообщили об 11 пострадавших в результате обстрела нескольких населенных пунктов региона. Москва обвинила в нападении ВСУ. Ведется частичная эвакуация.

Не менее одиннадцати человек пострадали в результате обстрела населенных пунктов Белгородской области России, четверо доставлены в отделение реанимации в тяжелом состоянии, сообщили власти региона.

"Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Все пункты временного размещения готовы", - написал в Телеграме губернатор региона Вячеслав Гладков.

"С трех утра до семи мы не могли выйти. Мы не могли поднять голову [из-за обстрелов]. Было страшно", - рассказывает одна из жительниц области.

В Министерстве обороны России сообщили, что "около 3 часов утра украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения", но атака была отражена, а противник "понес существенные потери".

Губернатор Гладков уточнил, что "противника на территории Белгородской области не было и нет".

Москва обвинила в нападении ВСУ. В Киеве отрицают причастность к обстрелам российской территории.

О рейде в Белгородскую область и ударам по российской технике заявили представители "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".