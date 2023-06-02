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Сенат США одобрил законопроект, отменяющий потолок госдолга

Сенат США одобрил законопроект, повышающий потолок госдолга
Сенат США одобрил законопроект, повышающий потолок госдолга   -  Авторское право  AP/AP
 Euronews

Законопроект о приостановлении действия лимита госдолга одобрен Сенатом США. "За" проголосовали 63 сенатора, "против" — 36.

Сенат США принял законопроект о приостановлении действия лимита госдолга страны до 1 января 2025 года, тем самым предотвращая дефолт, который стал бы беспрецедентным в истории страны.

Проект был принят за несколько дней до крайнего срока — 5 июня — 63 голосами "за" и 36 "против".

Это произошло через день после того, как конгресс одобрил законопроект, который теперь будет отправлен на подпись в офис президента.

По результатам голосования в Сенате Джо Байден заявил, что это "двухпартийное соглашение - большая победа для нашей экономики и американского народа".

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