В нижней палате Конгресса США принят закон о повышении границы госдолга, что поможет избежать дефолта и предотвратит в ближайшем будущем финансовый кризис.

Нижняя палата Конгресса США, в которой большинство голосов принадлежит республиканцам, одобрила законопроект о потолке госдолга. Таким образом, устранено основное препятствие на пути разрешения финансового кризиса: если бы до 5 июня потолок госдолга не был повышен, правительство было бы вынуждено объявить технический дефолт.

"За" резолюцию в палате представителей проголосовали две трети депутатов. Теперь она должна пройти одобрение в Сенате, что обеспечит продолжение выплаты дотаций тем слоям населения, которые нуждаются в социальной поддержке. Кроме того уход от дефолта предотвратит финансовые потрясения внутри страны и за рубежом.

Это тот редкий случай, когда проект закона в Конгрессе в равной степени поддержали и республиканцы, и демократы. Голосование доказывает, что президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сумели заручиться поддержкой политического центра, что является редкостью в Вашингтоне и проверкой на прочность президента-демократа и спикера-республиканца.