Байден и республиканцы договорились о повышении потолка госдолга

Euronews

Дефолта в США, вероятно, не будет: президент Джо Байден и лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти договорились повысить потолок американского госдолга. Теперь договоренность должны одобрить члены Конгресса.

Президент США Джо Байден призвал членов Конгресса поддержать соглашение, достигнутое накануне со спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти. Оно позволяет увеличить американский госдолг, уже превысивший 31,4 трлн долларов.

Теперь договоренность должен одобрить Конгресс: у Палаты представителей и Сената есть время до 5 июня. Именно тогда у Вашингтона должны закончиться деньги на оплату счетов — впервые в истории США. Это грозит не только рецессией в Соединенных Штатах, но и большими экономическими потрясениями по всему миру.

Американское правительство тратит больше, чем собирает в виде налогов, и прошлый потолок госдолга был достигнут еще в январе.

Республиканцы, которые контролируют Палату представителей, требуют от демократов, в свою очередь контролирующих Сенат и Белый дом, сокращения расходов на социальные программы и образования. Демократы отказываются и предлагают повысить некоторые налоги.

Джо Байден в течение нескольких месяцев отказывался вести переговоры с Кевином Маккарти, настаивая на том, чтобы республиканцы согласились на увеличение потолка госдолга без каких-либо условий. 16 мая Байден и Маккарти всё же начали двусторонние обсуждения.

Достигнутое в воскресенье, 28 мая, соглашение Джо Байден назвал "компромиссом, который означает, что не все получают то, что хотят".