Илья Пономарёв: "У нас нет полной легитимности, но мы – хоть что-то"

Magdalena Chodownik

Идейный вдохновитель "Съезда народных депутатов" намерен "переустроить" послевоенную Россию. Его критики среди других оппозиционных объединений политэмигрантов не согласны с ведением вооружённой борьбы на стороне ВСУ или просто считают, что его структура оторвана от политических реалий.

В Варшаве состоялась третья сессия т.н. "Съезда народных депутатов России", его организатором выступает российский оппозиционер и экс-депутат-эсер Илья Пономарёв, голосовавший против аннексии Крыма. Сейчас бóльшую часть времени политик проводит в Украине.

Участники самопровозглашённого "парламента в изгнании" обсуждают будущее устройство России и разрабатывают т.н. "Конституцию переходного периода".

"_Делегаты готовят послепутинскую правовую систему, – поясняет Агнешка Легуцка из Польского института международных отношений (PISM). – Пономарёв считает, что путинский режим захватил российский народ, а они приближают его освобождение. В этом мне видятся попытки легитимизации своей деятельности на тот случай, если Путин окажется не у дел._При этом многие другие политики и эксперты предпочитают дистанцироваться от проекта Пономарёва".

Не всем нравится, что бывший парламентарий поддерживает военные операции в приграничье и, в частности, сотрудничает с т.н. легионом "Свобода России", который заявил об участии в рейдах на территории Белгородчины.

Вот что говорит политик: "Мы находимся в здании, где заседает Съезд народных депутатов, это и есть парламент. Среди делегатов – правозащитники, выдающиеся журналисты и общественные деятели. Наша цель – построить новую Россию, принять новую конституцию, принять новый базовый свод законов, создать переходный парламент, который будет работать с момента смены режима до момента, когда нормальный, полностью легитимный законодательный орган будет избран россиянами. Я не говорю, что мы обладаем какой-то высшей легитимностью, что мы и есть власть в Российской Федерации, но, по крайней мере, мы – хоть что-то".

На прошлой неделе Пономарёва и его соратников не позвали на большую конференцию российской антивоенной оппозиции в Европарламенте в Брюсселе. Критики бывшего депутата отмечают отсутствие реального влияния на политические процессы.

"Никто из них не интересуется и вообще не задаётся вопросом, как они могут повлиять на то, что происходит в России. Они не думают о том, как изменить ситуацию, и максимум, что они предлагают, это что-то вроде "давайте заниматься контрпропагандой". К сожалению, войны не выигрываются на мероприятиях, конференциях и конгрессах. Можно, конечно, болтать и красоваться друг перед другом, но будет ли результат? Как всегда, ничего не выйдет", – говорит Анастасия Сергеева из "Гражданского совета" – объединения российских политэмигрантов, которое набирает добровольцев в подразделения ВСУ.

Из Варшавы передаёт корреспондент Euronews Магдалена Ходовник: "Российские оппозиционеры запускают множество проектов, таких, как этот съезд, или даже создают вооружённые отряды, которые воюют на стороне Украины. Тем не менее, активисты, которых мы причисляем к "российской оппозиции", похоже, крайне разобщены и конкурирует между собой".