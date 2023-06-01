Как наемники "Вагнера" используют соцсети для вербовки?

Исследование, опубликованное Logically, лондонской группой по изучению дезинформации, выявило более 50 примеров того, как информация о вербовке в "Вагнер" распространяется на 16 языках в Twitter и Facebook. Рассказываем в Кубе.

Группа "Вагнер", российская наемническая организация, предположительно использует платформы социальных сетей для вербовки новых членов по всему миру.

Исследование, опубликованное Logically, лондонской группой по изучению дезинформации, выявило более 50 примеров того, как информация о вербовке в "Вагнер" распространяется на 16 языках в Twitter и Facebook.

Вот один из примеров на английском языке. Пользователь хвастается, что бойцы могут зарабатывать до 240 000 рублей в месяц, что эквивалентно 2 700 евро в месяц без учета бонусов. Это распространенный прием, используемый для вербовки бойцов. Группа, по всей видимости, ищет кандидатов на многие позиции, от айтишников до медиков, а также, собственно, солдат.

Вот пример номер два, но на этот раз на испанском языке. Здесь также пытаются набрать бойцов и рекламируют бонусы, такие как, например, страхование жизни. Мы также видели подобные объявления на французском, вьетнамском и индонезийском языках.

Эти объявления о работе собрали почти 120 000 просмотров в Twitter, Facebook, а также на других платформах. Есть и другие поразительные элементы этой онлайн-кампании по рекрутингу, по словам Кайла Уолтера, руководителя отдела исследований компании Logically.

"Самым шокирующим моментом был уровень вовлеченности. Некоторые из этих постов имели 20 000-30 000 просмотров. Многими из них делились на языках, которые вы не ожидали увидеть: на вьетнамском, даже на польском. Существует большое разнообразие различных языков и разных целевых аудиторий, но в основном используется одна и та же структура". Кайл Уолтер Logically

Хотя исследователи не смогли на 100% подтвердить, что эти сообщения написаны "Вагнером", стиль и аргументы очень похожи на процесс вербовки, осуществляемый группой в России.

И что здесь особенно важно, так это то, что группа "Вагнер" обвиняется в широкомасштабных нарушениях прав человека и зверствах, совершенных в Украине. Но, поскольку она не считается международной террористической организацией, подобный контент остается в серой зоне, по мнению Logically.

"Это тот тип контента, для которого у нас на данный момент нет правил, потому что "Вагнер" не является международной террористической группой. Это позволяет ей процветать в Интернете, что может быть очень опасно, потому что обычные люди могут напрямую связаться через Telegram или через WhatsApp с представителями группы "Вагнер" и оказаться в очень опасном положении. Поэтому я думаю, что это то, о чем нам нужно больше думать в будущем". Кайл Уолтер Logically

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину, группа "Вагнера" участвовала в боевых действиях по всей Центральной Африке. Но в последние месяцы эта организация стала широко известна, после того, как предложила осужденным российским заключенным шанс на на свободу в обмен на их участие в боевых действиях в Украине.

Босс "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что с тех пор группа потеряла (убитыми) до 20 000 наемников.