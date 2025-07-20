На теле венгра, умершего в больнице в Закарпатье, нет следов побоев - медбрат

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"Йожеф Шебештьен был забит до смерти военкомами во время принудительного призыва в армию", - вот уже почти неделю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит об этом на всех платформах. А проправительственные СМИ, помимо непрекращающейся критики украинцев и руководства Владимира Зеленского, пытаются собрать доказательства, подтверждающие крайне туманную историю о "ненависти к венграм".

Так, в пятницу на связанных с правительством порталах распространилась новость о том, что патологоанатом, проводивший вскрытие тела Йозефа Шебештьена, подвергся шантажу со стороны украинских властей. Издание Index сообщило, что судебный патологоанатом Йосип Акар якобы одделал отчет о вскрытии в обмен на освобождение его сына, захваченного сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК). При этом в статье не называется источник информации, лишь неоднократно говорится, что она поступила от "источника в Берегово".

Он знал и видел его

Однако съемочной группе Euronews удалось взять интервью у медбрата, также из Закарпатья, который открыто признал, назвав свое имя и показав лицо, что Шебештьен не был забит до смерти.

Золтан Ражо - тоже этнический венгр, но он чувствовал, что обязан сражаться за страну, в которой родился.

Он провел 27 месяцев на фронте, служил с Шандором Федьиром, который был назначен послом в Будапешт, и пережил кровопролитие в Бахмуте.

Золтан Ражо слева Euronews

Он видел Шебештьена на улице, когда тот, по слухам, находился в коме в Будапеште, и встретил его в больнице. Точнее, в психиатрической больнице, куда его перевели после того, как он проявил тревожное расстройство и начал бессвязно говорить.

По словам Ражо, он работал в четвертой палате, когда Шебештьен умер во второй. Он поинтересовался у своих коллег, что случилось с мужчиной. Они рассказали ему, что без каких-либо серьезных признаков его сердце остановилось, и он упал замертво в ванной. Ражо знал своего коллегу, коронера, как человека надежного, и тот установил, что в ноге Шебештьена образовался тромб, который попал в сердечную артерию и стал причиной его смерти.

Но Ражо продолжал задавать вопросы другим коллегам. Некоторые из них подтвердили, что встречали Шебештьена в двух разных палатах и не видели следов побоев, хотя его тело осматривали несколько раз. Но синяки и ушибы обычно фиксируются, рассказал Euronews медбрат со стажем.

Когда его поместили в палату, медсёстры осматривали его и там, прежде чем принять. Никаких признаков насилия там также не было обнаружено.

Это, конечно, не означает, что распространяемые в интернете видео поддельные. Однако отставной военный напомнил, что это обычная практика - собирать людей в автобусы и "преподносить им урок", если они пытаются избежать призыва. Обычно такие люди по своей воле не идут в военкоматы, чтобы обновить свои данные, несмотря на неоднократные предупреждения.

Правда войны

Россия начала тотальную войну против Украины 24 февраля 2022 года. За последние 3,5 года, даже по самым скромным подсчетам, в ходе боевых действий погибло 170 000 украинцев. Это значит, что у каждого есть родственник или хотя бы одноклассник, погибший на фронте. Защита нации стала личным делом, поэтому неудивительно, что многие люди недоброжелательно смотрят на попытки некоторых избежать призыва. Солдат, едва уцелевший после ракетного удара, вполне справедливо может считать, что "теперь воевать должен идти кто-то другой".

В интернете можно найти множество видеороликов о том, как грубо обращаются с людьми сотрудники ТЦК, но в основном - с людьми, отказывающимися идти в армию. Почти во всех странах мира уклонение от службы во время войны является незаконным.

Сопротивление наказывается

Один из самых популярных блогеров венгерского происхождения в Закарпатье, Шандор Леньяк, который с начала войны взял интервью у бесчисленного количества солдат, согласился на нашу просьбу об интервью. Он никогда не видел, чтобы кого-то насильно увозили из Ужгорода, но признал, что за пределами Закарпатья, например в Одессе, "бусификация" - обычное дело.

У меня на шоу были сотрудники TЦK, и я спросил их, почему они так делают? Они сказали, что применяют силу только в том случае, если человек ведёт себя агрессивно или не хочет показывать документы.

"Однако в этом случае сотрудники в форме обращаются с цыганами и венграми точно так же, как и с украинцами", - говорит Леньяк.

Мы поговорили с десятками венгров от Ужгорода до Свалявы. Все они заверили нас, что даже антиукраинские заявления будапештского руководства не провоцируют венгерский и украинский народы Закарпатья на борьбу друг с другом. Венгерское меньшинство находится в такой же безопасности, как и в начале войны.