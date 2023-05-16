Карта военных действий: Киев под ракетным обстрелом

Киев подвергся мощному ракетному обстрелу со стороны РФ, по данным ВСУ большинство ракет было сбито украинскими ПВО.

Россия начала интенсивную воздушную атаку на Киев рано утром во вторник, которая была описана как "максимальное количество атакующих ракет за кратчайший период времени".

Главнокомандующий Украины Валерий Залужный заявил, что защитники Киева сбили 18 из 18 российских ракет и беспилотников, включая:

6 баллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" - гиперзвуковые ракеты, которые являются самым мощным оружием дальнего радиуса действия в арсенале Кремля.

9 крылатых ракет "Калибр

3 баллистические ракеты наземного базирования

Министерство обороны России заявило, что в результате удара гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по Украине за ночь была уничтожена система зенитно-ракетной обороны Patriot американского производства.

В понедельник американский Институт изучения войны заявил: все более регулярные серии российских беспилотников и ракетных ударов, вероятно, являются частью новой российской воздушной кампании в Украине, направленной на снижение способности Украины вести контрнаступательные операции в ближайшей перспективе.

Украинские официальные лица признали ограниченные успехи украинских войск на поле боя во время недавних локальных контратак в Бахмуте и вокруг него.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила 15 мая, что украинские войска за последние несколько дней добились неустановленных успехов в Бахмуте и его окрестностях.

Маляр добавила, что российские войска перебрасывают воздушно-десантные силы для защиты флангов Бахмута, предположительно с других участков фронта, поскольку они продолжают наземные наступления в Бахмуте и вокруг него.

Украинская разведка сообщила, что около 152.000 российских войск на юге Украины продолжают оборонительные действия в преддверии возможного контрнаступления украинских войск.

Представители Главного управления военной разведки Украины заявили, что российские войска не выводятся из Запорожской и Херсонской областей.