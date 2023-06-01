Радость и разочарование на "Пушкаш Арене"

Фанаты "Севильи" празднуют седьмую победу в Лиге Европы, болельщики "Ромы" во всем винят тренера. Антигероем матча стал игрок "Ромы" Джанлука Манчини, отличившийся автоголом в свои ворота и не забивший пенальти.

Фанаты "Севильи" не скрывали своей радости после победы в напряженном финале Лиги Европы, где они в 7-й раз в своей истории оказались сильнее — на этот раз, одолев итальянскую "Рому".

Болельщик "Севильи":

— Конечно, я очень счастлив. Я был на четырех финалах, и это первый, который мы выиграли. Это потрясающе. У нас был очень плохой сезон. Мы думали, что отправимся во второй дивизион. Но мы здесь, мы чемпионы Лиги Европы и попали в Лигу чемпионов.

Праздник для одних — горечь для других. Болельщики "Ромы" покидали стадион в расстроенных чувствах.

Болельщик "Ромы":

— Я считаю, Жозе Мауринью допустил огромную ошибку, заменив Пауло Дибалу столь рано. Без сомнений он был лучшим игроком в первом тайме. Должен сказать, я очень разочарован. У них было преимущество, но они его упустили, как только "Севилья" сравняла счет.

За игрой на "Пушкаш арене" наблюдали около 60 тысяч болельщиков, забиты были и террасы по всему Будапешту. Но без эксцессов не обошлось.

Во второй половине дня в центре города группы болельщиков решили определить победителя еще до начала матча — на кулаках.

Двоих из них даже пришлось доставить в больницу. Но в целом вечер после матча прошел довольно спокойно.

Нора Шенуда, Euronews:

— После очень долгого матча болельщики "Ромы" крайне разочарованы, они считают, что эта игра была упущенной возможностью, и большинство из них обвиняют тренера. Но болельщики "Севильи" очень счастливы, кажется, что их команда непобедима в финале Лиги Европы, они выигрывают в 7-й раз.