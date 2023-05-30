"Рома" и "Севилья" сыграют в финале Лиги Европы

Euronews

В Будапеште десятки тысяч болельщиков готовы отправиться на стадион "Пушкаш Арена" , где сегодня состоится матч финала Лиги Европы

Более 60 000 болельщиков соберутся на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште, где сегодня состоится финал лиги Европы. На поле выйдут итальянская "Рома" и испанская "Севилья".

В центре венгерской столицы на Площади Героев организаторы устроили фан-зону. Здесь можно и поиграть в футбол, и пообщаться.

Говорят болельщики:

"Я приехал посмотреть финал Лиги Европы УЕФА в Будапеште. Мне очень нравится организация. Надеюсь посмотреть отличный футбол. Желаю удачи итальянской и испанской командам".

"Я болею за "Арсенал", но "Арсенала" нет в финале Лиги Европы. Жаль. Но "Рома" - моя вторая любимая команда".

"Я приехал сюда поддержать футбол, увидеть красивый финал. Я впервые в будапеште. Мое сердце как марокканца отдано "Севилье". У них два марокканских игрока: вратарь Яссин Буну и нападающий Юссеф Эн-Несири. Это два хороших игрока".

"Севилья" является рекордсменом по победам в этом турнире и надеется получить Кубок УЕФА уже в седьмой раз. "Рома" выигрывала этот турнир только однажды - в 91 году.

Для обеих команд - победа в финале шанс спасти не слишком удачный сезон. Поддержать своих любимцев на стадионе в Будапеште смогут 30 тысяч болельщиков "Ромы" и "Севильи".

Нора Шенуда, Euronews:"Сейчас здесь, на "Пушкаш Арене" в Будапеште, не так оживленно, но подготовка к финалу Лиги Европы. который состоится в среду, идет. На матч, как ожидается, придут десятки тысяч болельщиков. Надо сказать, любовь к футболу способствует развитию туризма".