Белград призывает контингент KFOR обеспечить порядок в Косове

Euronews

В Белграде надеются, что контингент KFOR поможет обеспечить порядок и безопасность после столкновений

Сербские войска на границе с Косовым приведены в состояние повышенной готовности — после столкновений в частично признанной республике между полицией и этническими сербами. В результате этих беспорядков пострадали не менее десяти человек.

В Белграде надеются, что в обеспечении порядка примет участие и международный контингет KFOR.

Милош Вучевич, министр обороны Сербии:

«Армия Сербии, конечно, поддерживает контакты с KFOR, и мы ожидаем, что KFOR будут гораздо активнее задействованы на местах, чтобы гарантировать безопасность, свободу, права человека всем гражданам, которые живут на территории края, независимо от того, сербы ли они, албанцы или представители любой другой нации».

Столкновения вспыхнули, когда жители сербских районов пытались не пустить на работу муниципальных руководителей — албанцев.

Местные органы власти на севере Косова оказались под контролем албанцев, поскольку сербы бойкотировали местные выборы.

Бойкот был вызван тем, что косовские власти отказалась от создания Сообщества сербских муниципалитетов — которое было предусмотрено соглашениями между Белградом и Приштиной.