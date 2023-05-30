Евросоюз призывает сербов и албанцев Косова к диалогу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал сербов и албанские власти Косова к диалогу, чтобы избежать эскалации насилия, подобной произошедшей в понедельник.

Напряжённость в северной части Косова по-прежнему высока, и внешнеполитическое ведомство ЕС обратилось с призывом к сербам и албанским властям Приштины начать диалог, чтобы избежать повторения насилия, имевшего место в понедельник. Десятки миротворцев стран НАТО получили ранения в ходе столкновений с этническими сербами, протестовавшими против захвата их муниципалитетов албанскими мэрами.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил произошедшее:

"В качестве первого шага я ожидаю, что косовские власти приостановят полицейскую операцию в отношении муниципальных зданий на севере Косова, а агрессивные протестующие отступят и продолжат взаимодействие с двумя лидерами. Европейский союз ожидает, что стороны будут действовать ответственно и немедленно вступят в диалог при содействии ЕС, чтобы найти устойчивое решение ситуации на севере, гарантирующее безопасность для всех граждан и прокладывающее путь к реализации нового соглашения на пути к нормализации".

Во время встречи с послами западных стран президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность Белграда. Он призвал Приштину сместить албанских мэров районов, где преобладают сербы, в качестве предварительного шага к переговорам.

Беспорядки понедельника стали самой серьёзной вспышкой насилия в Косове за последние годы.