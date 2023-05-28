Новый парламент Греции приведен к присяге

Euronews

Грекам снова предстоит отправиться к избирательным участкам. По итогам майских выборов сформировать правительство не удалось. Депутаты законодательного органа приняли присягу, но вскоре парламент будет распущен

Депутаты парламента Греции нового состава приняли присягу.

Для православных депутатов ее проводил предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним. Четыре депутата-мусульманина приняли ее на Коране, а часть депутатов пожелали принять участие в светской церемонии.

В понедельник на втором заседании пройдут выборы председателя и президиума законодательного органа. Однако работа депутатов будет недолгой.

В тот же день президент Греции Катерина Сакелларопулу подпишет указ о роспуске парламента и объявит о проведении новых общенациональных выборов 25 июня.

По итогам состоявшихся в мае выборов победу одержала правоцентристская партия "Новая демократия", но она не получила абсолютного большинства. Сформировать коалиционное правительство не удалось.

В стране был создан технический кабинет с целью подготовить проведение новых парламентских выборов.