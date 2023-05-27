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Вандекастеля обменяли на иранского дипломата, признанного виновным в терроризме

Бельгийский гуманитарный работник Оливье Вандекастель вернулся домой из Ирана, где ему грозило 40 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу США. Его, при посредничестве Омана, обменяли на иранского дипломата и предполагаемого сотрудника спецслужб Асадоллу Ассади. Два года назад в Бельгии его признали виновным в терроризме и планировании нападений на иранских оппозиционеров в Европе. В бельгийском правительстве заявляли, что Вандекастель невиновен, а Тегеран фактически взял бельгийца в заложники именно для того, чтобы освободить Ассади.