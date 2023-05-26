Путь в хакеры: желание развлечься и заработать

Сегодняшние хакеры - это не только IT-гении, пишущие программы взлома, но и их подмастерья-скидди. О том, кто такие скидди и чем они отличаются от сверстников - в очередном выпуске программы Hacker hunter.

Script Kiddies - или Skiddies - этим термином специалисты по интернет-безопасности описывают молодых хакеров, которые используют готовые программы для атак на компьютерные сети. И хотя ребята не обладают навыками своих более опытных коллег, легкость, с которой они способны осуществлять интервенции, делает их настоящей киберугрозой.

Плохой пример

"Сегодняшние дети-хакеры в буквальном смысле слова, способны выстроить или сломать наш мир, -считает Александр Дж. Урбелис, юрист по кибербезопасности из Crowell & Moring LLP. - Поэтому мы должны быть абсолютно уверены, что обучаем детей,развиваем их интеллект правильным образом".

Один из героев репортажа, молодой скидди, анонимно рассказывает, как встал на этот путь. "Мне было около 12 лет, и однажды друг, с которым я общался в Интернете, сказал: "Я нашел очень интересную программу и хочу ее опробовать", - вспоминает наш собеседник. - Он ввел мой номер телефона в программу и полностью взял под контроль мой WhatsApp. Этот парень мог писать сообщения всем моим друзьям и говорить всякие глупости: программа позволяла все это делать. С того дня я и заинтересовался хакерством", - резюмирует он.

Развлечься и развлечь

По мнению Келли Данлап, клинического психолога и дизайнера игр, привлекательность хакерства часто кроется в простом желании развлечься.

"Когда дети занимаются пиратством, это порой также говорит о дефиците эмпатии, - отмечает она. - Они хотят отличаться от других, порой хотят развлечь людей, да и сами развлечься. И выбирают для этого что-то неожиданное, выходящее за рамки".

Ghost Exodus - бывший хакер Black Hat, стал сегодня гуманитарным активистом. Он показывает нам готовую к использованию программу, которая, по его словам, легкодоступна. "Этот инструмент полностью самодостаточен, по сути, он является основой для тестирования сети", - уточняет он. - Так что даже если вы не знаете, как писать программы для взлома самостоятельно, вы можете использовать уже имеющийся скрипт, который запустит атаку за вас, причем конечный результат будет таким, как вы ожидаете".

Легкие деньги

Скрипт-кидди мотивированы возросшими возможностями, отмечает Кристиан Функ, член Глобальной исследовательской и аналитической группы Kaspersky в Германии. "В последние пять-шесть лет с ростом числа программ-вымогателей растет и армия скрипт-кидди, - говорит эксперт. - Для людей это легкий способ заработать деньги".

Более того, интернет вещей и услуг, ставка на подключенность во всех областях увеличивают нашу уязвимость, считает американец Майк Джонс, исследователь кибербезопасности и бывший член группы Anonymous. "Сегодня взломы происходят в больших масштабах, ведь у нас больше подключенных технологий: холодильники, аквариумы и даже системы отопления", - приводит он пример.

"До появления интернета системы отопления и кондиционирования не были подключены: сегодня вы можете отключить целую больницу, как мы видели на Восточном побережье США, с помощью программы-вымогателя. Таким образом, атаки и их фатальный характер становятся все опаснее", - заключает он.