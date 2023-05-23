Зеленский на передовой

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Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой в Донецкой области и наградил отличившихся морских пехотинцев

После возвращения в Украину из поездки в Саудовскую Аравию и Японию президент Владимир Зеленский посетил украинских военных на передовой линии фронта в Донецкой области. По случаю Дня морской пехоты он наградил медалями отличившихся бойцов.

Владимир Зеленский, президент Украины: "В_се зависит от вас, знайте это. И мы точно знаем, кто несет эту победу на своих плечах. Берегите себя. Спасибо за службу"._

Как сообщил украинский президент, он находился на фронтовом участке в полосе обороны Угледар - Марьинка.

Между тем, ситуация в приграничной Белгородской области России остается напряженной. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, несколько населенных пунктов подверглись минометным и артиллерийским обстрелам, более 10 человек получили ранения.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области: "Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем окончания контртеррористической операции, которая началась вчера".

Накануне российские власти заявили о проникновении на территорию Белгородской области якобы украинской диверсионно-разведывательной группы. В Киеве прямую причастность к этому отрицают.