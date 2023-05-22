Налёт на Днепр и бой в Белгородской области

Euronews

В Москве сообщают о прорыве украинской ДРГ через границу в Белгородской области

Украинский город Днепр в ночь на понедельник стал целью массированной ракетной атаки со стороны России. По данным украинской стороны, ПВО перехватила большинство целей, но три десятка ракет и дронов-камикадзе всё же достигли города. 8 человек получили ранения. Повреждены несколько жилых зданий, детский сад, пожарная станция.

По заявлениям же российской стороны, были уничтожены цели на городском аэродроме — ангары, склады и технические службы.

На Запорожской АЭС, которая остаётся на оккупированной территории, в понедельник было временно прервано электроснабжение от украинских сетей. На станции для собственных нужд пришлось запустить дизель-генераторы. Позже питание было восстановлено.

В минобороны Украины в понедельник заявили, что ВСУ продолжают удерживать позиции на севере и на юге от Бахмута. В пятницу в Москве заявили о полном захвате города. В Киеве же заявляют, что контролируют пути в Бахмут и не исключают окружения российских войск, занимающих разрушенные кварталы.

В Кремле заявили, что украинская диверсионная группа — численностью около 80 человек с техникой — проникла в село Козинка в Белгородской области, прямо на границе с Украиной. По данным сетевых изданий, из окрестностей эвакуируют жителей, а в бой с предполагаемыми диверсантами вступили вертолёты.

В офисе президента Украины отвергли свою причастность, советник президента Михаил Подоляк предположил, что это могут быть собственно российские «партизаны».