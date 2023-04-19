В пекинской больнице пожар убил более 20 пациентов

Двадцать один человек погиб в результате пожара в пекинской больнице "Чанфэн", сообщают китайские СМИ. Из-за пожара в стационаре эвакуировать пришлось десятки пациентов: сотрудники больницы спасли более 70 человек.

На видео в соцсетях, видно, как из здания больницы идёт густой черный дым, а некоторые пациенты спускаются из окон по самодельным канатам, сделанным из простыней. Другие пациенты спасались от огня, забравшись на внешние конструкции кондиционеров.

Пожар потушен, а спасательные работы завершены. Причина пожара расследуется, говорится в сообщениях местных СМИ.