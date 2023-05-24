EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader
мир

На Гуам надвигается супертайфун "Мавар"

Жители Гуама запасаются припасами, те из них, кто не живёт в бетонных домах, отправляются в убежища.
Жители Гуама запасаются припасами, те из них, кто не живёт в бетонных домах, отправляются в убежища.   -  Авторское право  Lt. Junior Grade Drew Lovullo/US Coast Guard via AP
 Alexander Kazakevich

Мощный тропический циклон ещё может обойти американскую территорию, но сильный ветер уже оставил большую часть острова без электричества.

Шквалистый ветер, ливни и штормовой нагон воды на 4 с половиной метра выше уровня прилива – жителей Гуама предупредили о "тройной" угрозе в связи с приближением "Мавара". 

По информации метеорологов, в среду утром супертайфун находился примерно в 110 км от побережья американской территории в Тихом океане, скорость ветра достигала 225 км/ч. 

Из-за риска наводнения местные власти проводят эвакуацию жителей домов с жестяными или деревянными конструкциями.  

Накануне Джо Байден объявил на острове режим чрезвычайной ситуации и распорядился оказать федеральную помощь населению.

Также по теме

Помощь пострадавшим от наводнения

В Мексике вновь активизировался Попокатепетль: соседние города засыпало пеплом

Основной удар шторма "Мокко" приняла на себя Мьянма