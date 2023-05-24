На Гуам надвигается супертайфун "Мавар"

Мощный тропический циклон ещё может обойти американскую территорию, но сильный ветер уже оставил большую часть острова без электричества.

Шквалистый ветер, ливни и штормовой нагон воды на 4 с половиной метра выше уровня прилива – жителей Гуама предупредили о "тройной" угрозе в связи с приближением "Мавара".

По информации метеорологов, в среду утром супертайфун находился примерно в 110 км от побережья американской территории в Тихом океане, скорость ветра достигала 225 км/ч.

Из-за риска наводнения местные власти проводят эвакуацию жителей домов с жестяными или деревянными конструкциями.

Накануне Джо Байден объявил на острове режим чрезвычайной ситуации и распорядился оказать федеральную помощь населению.