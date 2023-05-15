Основной удар шторма "Мокко" приняла на себя Мьянма

Euronews

По меньшей мере 5 человек погибли, сотни пострадали в результате прошедшего в регионе шторма "Мокко". В лагерях беженцев рохинджа в Бангладеш разрушено около 300 домов

Жители Бангладеш начали возвращаться в свои дома или в то, что от них осталось после мощного шторма "Мокко".

Ранее из-за приближения циклона с побережий страны и соседней Мьянмы были эвакуированы сотни тысяч людей.

По данным метеорологического департамента Мьянмы, "Мокко" обрушился на берег недалеко от столицы штата Ракхайн Ситуэ, порывы ветра достигали 215 километров в час. По данным Метеорологического департамента Индии, к утру понедельника шторм неуклонно ослабевал над сушей.

Мьянма приняла на себя основной удар, там погибли по меньшей мере пять человек, сотни пострадали. Но истинное воздействие шторма в одной из наименее развитых стран Азии пока не поддается оценке.

"Мокко" начал свой путь по суше на границе Бангладеш и Мьянмы в воскресенье, выкорчевывая деревья и снося крыши с домов в регионе, где проживают сотни тысяч беженцев рохинджа.

Пожарные и добровольцы уже расчищают заблокированные дороги. Работники гуманитарных организаций начали раздавать населению еду.

Но операция по расчистке территории займет гораздо больше времени - в лагере беженцев рохинджа было разрушено около 300 домов.

Власти Бангладеш запретили беженцам строить бетонные дома, опасаясь, что это может побудить их остаться здесь на постоянное место жительства, а не возвращаться в Мьянму, откуда они бежали пять лет назад после жестоких военных репрессий.