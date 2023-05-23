Помощь пострадавшим от наводнения

Euronews

Самый тяжёлый урон понесло сельское хозяйство

Правительство Италии выделило 2 миллиарда евро в помощь пострадавшим и на восстановление разрушенного в результате наводнения на севере страны. Пока эксперты не берутся даже приблизительно назвать точный размер материального ущерба.

Уже ясно, что сильнее других пострадало сельское хозяйство. Были затоплены гектары сельхозугодий, урожай на многих фермах погиб. В так называемой «фруктовой долине» Италии погибли 10 миллионов деревьев, что будет иметь и долгосрочные последствия для экономики.

Данило Верличчи, глава ассоциации фермеров Равенны:

«Если финансовая поддержка не будет направлена немедленно, то хозяйства просто не смогут возобновить работу. Мы не хотим повторения того, что происходило в других частях Италии в прошлом, когда по истечении года хозяйства всё ещё ждут помощи».

Джорджия Орланди, Euronews:

«Как вы можете видеть, вода всё ещё остаётся повсюду. Эмилия-Романья — один из богатейших регионов Италии, и сейчас возникают вопросы о том, почему средства, выделяемые на предупреждение наводнений, так и не были использованы».

Хотя дожди уже несколько дней как прекратились, вода всё ещё не спадает. В некоторых населённыхпунктах в таких условиях пытаются возвращаться в нормальной жизни. В другие жителям пока запрещено возвращаться, их лишь привозят на несколько часов для того, чтобы забрать необходимые вещи и документы из затопленных домов.

«Я впервые за пять дней смог зайти в дом. Я хотел забрать оттуда всё, что можно. Думаю, надо стараться видеть позитивные моменты. Мы остались живы, и это уже очень важно».

Всего наводнение заставило покинуть свои дома 20 тысяч человек.

«Я потерял всё. Я живу здесь уже 20 лет, и до сих пор не выплатил ипотеку. Кто будет за это платить? Я не знаю».

Как местные жители, так и предприниматели говорят, что в целом удовлетворены действиями властей в условиях чрезвычайной ситуиации. Теперь они просят, чтобы помощь в восстановлении разрушенного была оказана без промедления.