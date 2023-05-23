Судьба Бахмута все ещё не ясна: ЧВК "Вагнер" покинет город к 1 июня

Euronews

Киев утверждает, что бои за город продолжаются и украинские войска контролируют укрепрайон на западе города. Российским обстрелам подверглись Харьковская область и Днепр

Судьба Бахмута все еще не ясна.

Украина заявляет, что ее войска по-прежнему сохраняют позиции в укрепрайоне на западе города, при этом продолжаются бои за высоты к северу и югу от Бахмута.

К тому же украинские военные утверждают, что им удается оттеснять российские силы на некоторых участках линии фронта.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Бахмут полностью перешел под контроль России, и его бойцы покинут город к 1 июня после передачи позиций Минобороны России.

В многомесячных боях за город обе стороны понесли существенные потери. Украинские медики переводят раненых в тыловой госпиталь.

В то же время российские обстрелы по другим направлениям продолжаются. За последние 24 часа их целями стали по меньшей мере 23 приграничных и прифронтовых населенных пункта в Харьковской области.

Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли ночные удары высокоточным оружием по аэродрому в Днепре.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям утверждает, что обстрелу подвергся один из ее объектов, что, по словам ее главы, является грубым нарушением норм Женевской конвенции.