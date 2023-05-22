Захвачен ли Бахмут?

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Украинские военные и президент Зеленский отрицают захват донецкого города Россией, отмечая, что бои продолжаются и ВСУ даже удалось отвоевать территорию вблизи Бахмута

Российское телевидение официально заявило, что наемники ЧВК "Вагнер" при поддержке российских войск захватили Бахмут. Новость сопровождалась видео, на котором российские солдаты с триколором в руках танцуют на фоне того, что осталось от города.

В то же время украинские военные чиновники, как и президент, опровергли эту заявления, отметив, что их армия все еще сражается с российскими войсками и даже продвигается вперед.

Восьмимесячная битва за Бахмут была самой продолжительной и, вероятно, самой кровопролитной в этой войне. И неясно, какая из сторон заплатила более высокую цену.

Президент Украины Владимир Зеленский покинул саммит G7 в японском городе Хиросима, заручившись непоколебимой поддержкой и дополнительными боеприпасами и оружием от семи богатейших демократий мира.

Сегодня, в воскресенье, здесь, в Хиросиме, Украина была действительно почетным участником работы "Большой семерки". Тема Украины - принципиальная, уважение ко всем украинцам - особое. Я благодарен "Большой семерке"! Владимир Зеленский президент Украины

Обещания поддержки играют ключевую роль для отложенного украинского контрнаступления.

В том числе жизненно важно согласие США разрешить своим западным союзникам поставлять Украине современные истребители, в том числе американские F-16, но пока ни одна страна не взяла на себя обязательства по поставке этих самолетов Украине.