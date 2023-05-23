Пакистан: Имрану Хану до 8 июня не грозит тюрьма

Суд в Исламабаде предоставил бывшему премьеру защиту от ареста на несколько дней. Теперь в соседнем Равалпинди политик ответит на вопросы Национального бюро, расследующего коррупцию.

Суд в Исламабаде отложил арест экс-премьера Пакистана и лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость". Полиция получила распоряжение приостановить любые попытки задержать политика до 8 июня по делам о терроризме и подстрекательстве к насильственным действиям. Сообщается, что для этого Хан внёс залог.

После того, как суд предоставил ему временную защиту от ареста, Хан с женой выехали в соседний Равалпинди на допрос в Национальном бюро подотчётности по отдельному делу о коррупции. Имрана Хана и Бушру Биби подозревают в получении взятки в виде многомиллионных земельных участков от бизнес-магната и основателя крупнейшей девелоперской компании в Азии. Супруги отрицают какие бы то ни было обвинения.

В начале мая арест Хана, потерявшего власть год назад, вызвал возмущение его сторонников. Тысячи людей устроили акции протеста, некоторые из них нападали на административные здания и военные объекты. Командующий пакистанской армией, генерал Асим Мунир, пригрозил предать военному суду тех, кто причастен к погромам.

В столкновениях с полицией погибли 10 человек.