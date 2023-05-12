Пакистан: суд отпустил экс-премьера Имрана Хана на 2 недели под залог

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Бывшего пакистанского премьера Имрана Хана, обвиняемого в коррупции, освободили под залог на 2 недели

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан освобожден под залог после решения о 2-недельной отсрочке его ареста, принятого Высоким судом Исламабада.

"Ходатайство Имрана Хана об освобождении под залог по делу о принадлежащем ему фонде "Аль-Кадир траст" одобрено", - сообщили местные СМИ.

Накануне Верховный суд признал арест Хана незаконным и постановил освободить его из-под стражи. Вместе с тем бывший премьер не получил разрешения вернуться домой. Ему было предписано направиться в расположенную недалеко от суда гостиницу и переночевать там, чтобы в пятницу вновь предстать перед судом.

Хан был арестован 9 мая на основании ордера на арест, выданного 1 мая. Он обвиняется в коррупции и использовании для отмывания денег фонда "Аль-Кадир траст". По версии следствия, политик в годы премьерства легализовал около 175,5 млн долларов, полученных из Великобритании от некой фирмы, занимающейся недвижимостью. Заключение Хана под стражу вызвало массовые протесты в ряде крупных городов страны, в том числе в столице.