Массовые беспорядки в Пакистане после ареста бывшего премьера Имран Хана

Euronews

Вот уже второй день подряд в Пакистане не прекращаются столкновения полиции со сторонниками взятого под стражу Имран Хана. Экс-главу правительства обвиняют в коррупции. Оппозиция называет обвинения политически мотивированными. Власти это отрицают.

Пакистан после ареста бывшего премьера и лидера оппозиции Имран Хана охватили беспорядки. Они начались сразу после задержания Хана в здании Высокого суда в Исламабаде после слушаний по делу о коррупции. А затем охватили все крупные города.

На фоне волны насилия власти заблокировали социальные сети и приостановили доступ в интернет в Исламабаде и других городах.

Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом.

Исламабад, Пакистан Anjum Naveed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Имран Хан отрицает обвинения и называет их политически мотивированными. Власти такую трактовку отвергают. Пока находиться под стражей Хан будет восемь дней.

Ахсан Икбал, министр планирования и развития:"Высокий суд Исламабада объявил об аресте Хана в соответствии с надлежащими юридическими процедурами и законными полномочиями. Таким образом, этот арест не является политическм мотивированным. Это арест не был произведен по распоряжению правительства".

_На этом снимке, сделанном в Пешаваре, стражи порядка для разгона демонстрантов также применили слезоточивый газ. _

Пешавар, Пакистан Muhammad Sajjad/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Тем временем поступают сообщения об арестах и других представителей оппозиционной партии "Техрик-и-Инсаф" (Движение за справедливость), которую возглавляет Имран Хан. Речь идет о генсеке партии Асаде Умаре и замглавы партии Шахе Махмуде Куреши.

По всей стране в связи с беспорядками развернуты армейские подразделения.