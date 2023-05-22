Россия денонсировала ДОВСЕ: детали

В ноябре 1990 года два крупнейших военных блока - страны НАТО и организация Варшавского договора - подписали Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). В мае 2023 года Россия денонсировала договор, бывший частью системы сдержек и противовесов между Западом постсоветским блоком.

Россия денонсировала Договор об обычных вооружённых силах в Европе. Что это означает?

"Это решение Думы о полном выходе из ДОВСЕ на самом деле свидетельствует о том, что возврата к архитектуре безопасности, которую мы знали в 1990-е годы, не будет," - говорит Специалист по геополитике Немецкого фонда Маршалла Бруно Летэ.

Решение российского парламента полностью выйти из ДОВСЕ означает безвозвратный отказ от архитектуры безопасности, знакомой нам с момента распада СССР.

"Договор сыграл очень важную роль в прекращении холодной войны, - говорит специалист по политике безопасности НПО GLOBSEC Марцин Заборовски. -Договор содержал очень четкие обязательства по оборудованию, которое мы хранили, по балансу обычных сил, а также позволял проводить инспекции".

"Россия, попросту говоря, отказалась выполнять некоторые обязательства по договору. - продолжает Марцин Заборовски. - Они не вывели войска из Грузии и Молдовы, в частности, и разместили войска, которые нарушали положения договора".

Россия отказалась соблюдать положения договора и не стала выводить войска из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, где войска размещены вопреки положениям договора.

"Причина, по которой Россия приостановила ДОВСЕ в 2007 году, заключалась в планах США создать военные базы в Болгарии и Румынии, - продолжает Бруно Летэ из Немецкого фонда Маршалла. - Соединенные Штаты четко указали, что эти базы не будут постоянными: они были временными. И по условиям ДОВСЕ это разрешено. Однако Россия обвиняла США в том, что они хотят сделать эти базы постоянными."

Причина, по которой Россия приостановила переговоры в 2007 году, - план США по размещению военных баз в Болгарии и Румынии. В Вашингтоне ясно дали понять, что эти базы не будут временными, а не постоянными. И условия ДОВСЕ это позволяют. Но Россия обвинила США в том, что они хотят сделать базы постоянными.

"Официальный выход из ДОВСЕ - это просто формальность. Это просто театральная постановка. По сути, это бессмысленно," - считает эксперт по России из британского института Chatham House Кейр Джайлс.

"Путин, по сути, говорит нам: холодная война вернулась. И я буду относиться к вам как к своим врагам. - продолжает Марцин Заборовски из НПО GLOBSEC, - Он хочет сказать, что наша помощь Украине неприемлема для России, и [для Кремля] это означает: "Украина - враг, как и вы. И вы все должны этого бояться"."