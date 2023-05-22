Мицотакис и Ципрас о повторном голосовании на всеобщих выборах

Мицотакис не хочет формировать коалиционный кабинет, а Ципрас сетует на систему пропорционального представительства.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в понедельник, что не собирается формировать коалиционное правительство, отказавшись от соответствующего мандата, полученного от президента Греции Катерины Сакелларопулу. В ходе личной аудиенции он объяснил ей, что ни при каких условиях его партия не будет формировать коалиционный кабинет.

"Я считаю, что по сути нет условий для формирования правительства этим парламентом, - заявил Кириакос Мицотакис, - и, безусловно, хочу отметить, что, если бы избирательная система, которая будет применяться на следующих выборах, действовала вчера [при первом голосовании], у "Новой демократии" уже было бы серьёзное парламентское большинство, свыше 170 мест".

Алексис Ципрас также выступил с заявлением, обвинив другие оппозиционные партии в стратегической дискредитации принципа "простой пропорциональности".

"Я научился в трудные времена брать на себя ответственность и не сдаваться в борьбе, - сказал лидер партии "СИРИЗА" Алексис Ципрас, - Я здесь. И не сдамся даже сейчас, несмотря на тяжелое положение".

Кириакос Мицотакис уже сообщил политическим тяжеловесам, что намерен провести выборы по формуле усиленного пропорционального представительства уже 25 июня, на неделю раньше предусмотренного законом срока.