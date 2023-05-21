Онлайн-трансляция: парламентские выборы в Греции

Euronews

Греки избирают новый парламент и нового премьер-министра. Главные претенденты на большинство кресел — партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса и СИРИЗА Алексиса Ципраса.

В воскресенье, 21 мая, граждане Греции голосуют на парламентских выборах. Избиратели определяют партии, которые войдут в новый состав парламента и, следовательно, нового премьер-министра.

Согласно опросам, в борьбе за этот пост лидируют два кандидата: действующий премьер-министр и лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис и бывший премьер-министр и глава партии СИРИЗА Алексис Ципрас.

Это первые парламентские выборы в Греции с тех пор, как экономика страны перестала находиться под строгим надзором и контролем международных кредиторов, предоставивших средства во время финансового кризиса, который длился почти десять лет.

В течение вечера мы будем сообщать о том, как проходят выборы и подсчет голосов.

Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени.