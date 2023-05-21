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Онлайн-трансляция: парламентские выборы в Греции

Избиратели голосуют на парламентских выборах. Афины, Греция. 21 мая 2023.
Избиратели голосуют на парламентских выборах. Афины, Греция. 21 мая 2023.   -  Авторское право  Petros Giannakouris/AP Photo
 Euronews

Греки избирают новый парламент и нового премьер-министра. Главные претенденты на большинство кресел — партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса и СИРИЗА Алексиса Ципраса.

В воскресенье, 21 мая, граждане Греции голосуют на парламентских выборах. Избиратели определяют партии, которые войдут в новый состав парламента и, следовательно, нового премьер-министра.

Согласно опросам, в борьбе за этот пост лидируют два кандидата: действующий премьер-министр и лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис и бывший премьер-министр и глава партии СИРИЗА Алексис Ципрас.

Это первые парламентские выборы в Греции с тех пор, как экономика страны перестала находиться под строгим надзором и контролем международных кредиторов, предоставивших средства во время финансового кризиса, который длился почти десять лет.

В течение вечера мы будем сообщать о том, как проходят выборы и подсчет голосов. 

Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени.

18:27

По греческим законам, партия должна перешагнуть 3%-ный порог, чтобы получить места в парламенте. Всего в законодательном органе Греции заседают 300 депутатов.

18:15

На четвертом и пятом местах расположились коммунисты из партии KKE (6-8%) и MeRA25 (2,5-4,5%). Это данные экзитпола, проведенного греческими телеканалами.

18:07

По данным агентства AMNA, явка на парламентских выборах составила 48.76% на 17:00 по афинскому времени.

18:06

Первые экзитполы:

"Новая демократия" — 36-40%

СИРИЗА — 25-29%

ПАСОК — 9,5-12,5%

18:01

Избирательные участки в Греции закрылись.

18:01

Действующий премьер Кириакос Мицотакис прибыл в штаб-квартиру "Новой демократии" на юго-востоке Афин.

17:51

Проголосовал и главный конкурент Мицотакиса — лидер партии "Сириза" Алексис Ципрас.
 

Лидер греческой оппозиции Алексис Ципрас. AP Photo/Michael Varaklas
17:47

Действующий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис проголосовал сегодня около полудня. "Выборы — это праздник демократии. И сегодня мы голосуем за наше будущее. За лучшую зарплату, больше рабочих мест. За более эффективную систему здравоохранения, за общество с меньшим неравенством, за сильную страну. Хорошего всем голосования", — написал он в социальных сетях.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис голосует на выборах. Афины, Греция. 21 мая 2023. AP Photo/Yorgos Karahalis
17:32

Избирательные участки закроются в 19:00 по местному времени (18:00 по центрально-европейскому времени). По состоянию на 15:30 явка составила 48,76% — почти на 7 процентных пунктов выше, чем на последних выборах 2019 года. Тогда голосовать пришли 42% греческих избирателей.

17:30

К участию в парламентских выборах были приглашены более 9 млн греков — все граждане страны старше 17 лет.

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