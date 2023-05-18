"Все вражеские цели обнаружены и уничтожены": украинская ПВО отразила ночную атаку на Киев

В ночь на 18 мая российская армия выпустила по Украине 30 ракет. Как сообщили в Генштабе ВСУ, 29 из них были сбиты. В киевской городской администрации уточнили, что погибших и пострадавших нет, все "цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены".

Россия нанесла новый ракетный удар по Киеву в ночь на четверг. По данным властей города, это уже девятый ночной обстрел украинской столицы с начала мая.

"По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены", - говорится в официальном телеграм-канале городской администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибших и пострадавших нет. Обломки ракет упали в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах Киева. В одном из них загорелся гаражный кооператив.

Главком ВСУ Валерий Залужный позже уточнил, что в течение ночи российские военные выпустили по Украине 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования; 29 из них были уничтожены.

Как сообщил Залужный, 22 крылатые ракеты были выпущены с самолетов Ту-160 и Ту-95, шесть ракет "Калибр" с кораблей в Черном море, а также две крылатые ракеты "Искандер-К" - из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Минобороны РФ не комментировало обстрел Киева.