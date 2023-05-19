Россия готова стать посредником в суданской конфликте

Euronews

Москва готова предоставить воюющим сторонам площадку для переговоров. Тем временем бои в Судане продолжаются больше месяца. Число жертв приближается к 1 тысяче, миллион суданцев покинули родные места

Россия может выступить посредником в урегулировании конфликта в Судане. Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов выразил готовность своей страны предоставить переговорную площадку для двух враждующих сторон.

После более чем месячных боев между суданской армией и военизированной группировкой "Силы быстрого реагирования" гуманитарная ситуация в Судане критическая. ООН заявляет, что стране требуется $3 млрд чрезвычайной помощи.

С начала конфликта в стране погибло около 1 000 человек, еще миллион был вынужден покинуть родные места.