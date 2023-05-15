Судану грозит гуманитарная катастрофа: люди взывают о помощи

Euronews

Вот уже месяц в Судане идет ожесточенная битва за власть между армией и спецназом. Жертвами конфликта стали сотни людей. Суданцы боятся выходить из дома. Им не хватает элементарного - воды и еды.

За месяц эскалации насилия в Судане, по данным министерства здравоохранения, погибли более 600 человек, тысячи получили ранения. Эксперты считают, что жертв противостояния армии и спецназа может быть намного больше.

Стране грозит гуманитарная катастрофа невообразимых масштабов: по оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, 19 миллионам людей (41% населения) вскоре может угрожать голод, если конфликт не будет прекращен. "Ситуация пугающая, не хватает самого необходимого", - сообщает Матильда Ву из некоммерческой организации Norwegian Refugee Aid.

Матильда Ву, Norwegian Refugee Aid:"Это - ад. Речь идет об обычных людях, которые изо всех сил пытаются найти воду, потому что проточной воды больше нет. Люди изо всех сил страются найти еду, изо всех сил пытаются передвигаться, потому что, есть риск попасть под перекрестный огонь. В магазинах цены взлетели до небес. У суданцев заканчиваются наличные деньги, а банки были закрыты в течение последних 26 дней".

От местных коллег, с которыми Norwegian Refugee Aid старается поддерживать связь, информации практически нет. Мобильная связь не работает, а перебои в подаче электроэнергии участились после атак на электростанции. Сообщается о мародерстве, говорит Матильда Ву. Люди вынуждены покидать свои дома, потому что их занимают вооруженные группы.

Столкновения между армией и спецназом вспыхнули 15 апреля в Хартуме. Затем волна насилия охватила и другие города. Суданская армия под командованием генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана воюет с главой Сил быстрого реагирования (СБР) генералом Мохаммедом Хамданом Дагало. СБР были созданы в ходе реорганизации сил "Джанджавид", арабского ополчения в Судане, которое обвиняли в этнической чистке неарабских меньшинств в регионе Дарфур.

По оценкам Организации ООН по миграции (МОМ), не менее 700 000 суданцев стали внутренне перемещенными лицами, а число беженцев, зарегистрированных в соседних странах, превысило 150 000 человек.

Беженцы Sam Mednick/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

"Каждая частичка жизни, которая могла бы существовать, сейчас либо уничтожена, либо находится в опасности. Вот почему так много людей бежали и бегут из страны. Они направляются к границам с Египтом, Чадом, или бегут в Южный Судан, а иногда и в близлежащие города на востоке", - говорит Ву.

Садия Альрашид Али Хамид - суданская активистка. Сейчас она живет в Саудовской Аравии. Вот, что она рассказала Euronews о происходящем в ее родной стране.

Садия Альрашид Али Хамид, суданская активистка:_"У нас тела оставляют на улице, на съедение собакам. Это как? Да, не только это. У нас есть дети, которые не могут попасть в больницу. Они боятся. Они прячутся под кроватью, потому что все боятся выходить на улицу. Даже для того, чтобы купить еду, или что-нибудь еще. Я слышала, что происходит на местных рынках, в том же Хартуме. Там ходят какие-то банды, все разрушают, воруют. А ведь на этих рынках есть продукты, которые нужны людям, запасы еды и воды". _

Несколько дней назад воюющие стороны подписали Декларацию в Джидде (Саудовская Аравия). Армия и спецназ обязались способствовать "проведению операций по оказанию гуманитарной помощи населению", а также не препятствовать эвакуации из страны и уважать частную и общественную собственность в Судане.

Для гуманитарных организаций, помимо проблем с безопасностью, существует еще одна трудность. Как отмечает Ву, "сложность в том, что наличных денег в этой стране сейчас просто не существует. Нам приходится делать ужасный выбор: платить ли топливом, продуктами, или выдавать зарплату? Все это очень ограничивает возможности реагирования на ситуацию".

Уязвимый регион

Перспектива скорейшего окончания гражданской войны кажется далекой; пока не достигнуто даже прекращение огня. Растут опасения, что конфликт может распространиться на соседние страны. Это одна из причин, по которой организации по оказанию помощи изо всех сил стараются как можно быстрее сосредоточить внимание на Судане.

Соседние страны, такие как Ливия, Чад и Эфиопия, борются с экономическими проблемами, да и политическую ситуацию там нельзя назвать абсолютно стабильной. Добавьте к этому явно ощущаемые последствия изменения климата, или, как говорит Ву, вы получите регион "чрезвычайно уязвимый для потрясений".

По словам Ву, необходимо, чтобы международное сообщество направило воюющим сторонам мощный сигнал, и четко дало понять, что гуманитарная помощь, жизни мирных людей и гражданская инфраструктура должны быть защищены независимо от прекращения огня и прочих соглашений.

Садейя Альрашид Али Хамид, суданская активистка:"По крайней мере, прямо сейчас весь мир должен говорить о том, что происходит в Судане. Он должен быть в центре внимания. Мы даже не можем сосчитать, сколько смертей было в нашей стране. Я чувствую, что нас обходят стороной. Но мы - часть этого мира, часть вселенной. Здесь, в Африке, в Судане, раздается голос, взывающий о помощи".