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мир

Исход населения Судана продолжается

Эвакуированные несут свой багаж при въезде в Египет через сухопутный порт Аргин на международной границе между Египтом и Суданом, 27 апреля 2023 г.
Эвакуированные несут свой багаж при въезде в Египет через сухопутный порт Аргин на международной границе между Египтом и Суданом, 27 апреля 2023 г.   -  Авторское право  STR/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Кнарик Хачатрян

Суданцы массово покидают страну, спасаясь от боевых действий. В Хартуме не прекращаются бои.

 Исход из Судана продолжается: сотни беженцев из этой страны достигли границы с Египтом. А из Хартума каждый день прибывают всё новые семьи суданцев. Многие были вынуждены пройти мучительный путь длиной в 1000 километров через пустыню надежде найти безопасность и убежище. 

Обстрелы суданской столицы продолжаются, и мало признаков того, что враждующие военные группировки готовы остановиться, несмотря на то, что в Саудовской Аравии представители противовтоязих сил - суданской армии и спецназа - ведут переговоры о прекращении огня. 11 мая они подписали предварительное соглашение.

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