Исход населения Судана продолжается

Суданцы массово покидают страну, спасаясь от боевых действий. В Хартуме не прекращаются бои.

Исход из Судана продолжается: сотни беженцев из этой страны достигли границы с Египтом. А из Хартума каждый день прибывают всё новые семьи суданцев. Многие были вынуждены пройти мучительный путь длиной в 1000 километров через пустыню надежде найти безопасность и убежище.

Обстрелы суданской столицы продолжаются, и мало признаков того, что враждующие военные группировки готовы остановиться, несмотря на то, что в Саудовской Аравии представители противовтоязих сил - суданской армии и спецназа - ведут переговоры о прекращении огня. 11 мая они подписали предварительное соглашение.