Украинские журналисты обсуждают закон о СМИ

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Сторонники называют закон шагом на пути в ЕС, противники опасаются за свободу СМИ

Украинские журналисты активно обсуждают новый закон о СМИ. Документ действует уже месяц. Он расширил полномочия национального регулятора, под контроль которого попадут не только «традиционные» медиа, но и, например, Youtube-каналы и вообще любые медиа-платформы.

Регулятор может в некоторых случаях заблокировать онлайн-публикации без решения суда.

Сергей Штурхецкий, глава Независимого медиапрофсоюза Украины:

«Мы можем совершенно обоснованно сомневаться в политической объективности, нейтральности этого органа, который получил беспрецедентные с момента обретения Украиной независимости полномочия в сфере регулирования СМИ».

Закон называют частью евроинтеграционного пакета — списка изменений в законодательстве, необходимых для Украины как для кандидата в члены Евросоюза. В Брюсселе заявляют, что наблюдали за разработкой документа.

Ана Писонеро Эрнандес, пресс-секретарь Еврокомиссии:

«Совместно с Советом Европы мы подготовили рекомендации по законопроекту. Украинские власти приняли многие из них во внимание, в частности, в отношении обеспечения независимости регулятора СМИ. Мы приветствуем этот прогресс. Но некоторые аспекты закона о СМИ всё ещё требуют рассмотрения. Кроме того, для успешного применения закона необходимо обеспечить свободу СМИ и конкуренцию».

Независимые журналистские профсоюзы выражают серьёзную обеспокоенность — по их мнению, евроинтеграция может оказаться лишь предлогом для усиления контроля над СМИ.

Сергей Штурхецкий, глава Независимого медиапрофсоюза Украины:

«Это была явная хитрость и явные манипуляции. Первая манипуляция — было объявлено, что закон очень нужен нам для евроинтеграции, для вступления в Европейский Союз. Второй манипуляцией было то, что для разработки закона пригласили экспертную группу из числе медиа-специалистов. Но не из числа представителей широкого профессионального сообщества. Но там были достигнуты договорённости с основными игроками медиа».

Международные организации, тем не менее, приветствуют изменения в украинском законодательстве, называя их позитивными, пусть и не всеобъемлющими.

Марианна Перебенесюк, «Репортёры без границ»:

«Наша оценка — очень позитивная, поскольку мы сами многие годы ждали и требовали такой реформы. Это и шаг в направлении гармонизации украинского законодательства с европейским».

Один из самых спорных вопросов — регистрация онлайн-платформ как СМИ. После бурных дебатов её решили не делать обязательной.

Галина Петренко, директор Detector Media:

«Мы хотим зарегистрироваться, чтобы показать пример нашим коллегам из других украинских онлайн-медиа. Мы не видим в этом проблемы».