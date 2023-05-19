Консерваторы и социалисты борются за власть в Греции

На предстоящих в воскресенье всеобщих выборах в Греции право-радикальная консервативная "Новая демократия" противостоит лево-радикальной коалиции "СИРИЗА". Накануне выборов оба блока обвиняют друг друг в создании всех проблем в экономике Греции.

Выступление премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Салониках стало одним из последних перед всеобщими выборами в будущее воскресенье. По его словам, главная ставка сейчас - на стабильность управления, в связи с чем он раскритиковал леворадикальную коалицию SYRIZA за план, который, по его словам, может привести к новым потрясениям в экономике Греции.

Глава греческого кабинета Кириакос Мицотакис заявил:

"Сегодня Ципрас [лидер коалиции "СИРИЗА"] снова сокращает бюджет на 83 миллиарда и при этом кричит о "повсеместной справедливости". Справедливость, правда, не касается его самого, учитывая единогласное осуждение в Специальном суде [экс-министра в кабинете Ципраса] Никоса Паппаса. Вопрос, на который предстоит ответить в воскресенье: хотим ли мы стабильности или приключений на свою голову? Иными словами, хотим ли мы правительство Новой демократии во главе с Мицотакисом или правительство SYRIZA во главе с Ципрасом? Выбор в ваших руках!"

Между тем, Алексис Ципрас выступил в Афинах, призвав граждан голосовать за его партию, чтобы остановить, как он сказал, "кошмар правления Мицотакиса". Ципрас уверен, что с понедельника к власти придет прогрессивное правительство. Он призвал все прогрессивные партии быть открытыми для переговоров по его формированию.

"Сегодня честно и открыто мы просим у греческого народа не второго шанса на правление, - отметил глава коалиции "СИРИЗА", бывший премьер Греции (2015-2019) Алексис Ципрас, - Это первый шанс управлять с нашей программой, как мы хотим и без обязательств, без меморандумов, без "тройки" кредиторов, без [Вольфганга] Шойбле и без всех тех, кто навязывает политику извне. Вот что означает голосование за "СИРИЗА" и грядущие перемены: это означает повышение зарплат, снижение цен, отмена долгов и справедливое, эффективное и сильное социальное государство, которое будет стоять на стороне граждан. Вот что значит голосовать за СИРИЗА".