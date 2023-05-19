Участники слета в Брюсселе предлагают выйти из гонки роста и потреблять меньше

Что такое справедливый рост, почему цифры, свидетельствующие о благополучии страны, часто идут вразрез с положением населения, и почему, возможно, стоит сознательно решиться на сокращение потребления? На эти вопросы искали ответ участники слета Beyond Growth в Брюсселе.

Так, чтобы всем хватило

Гости трехдневного мероприятия признали необходимость изменить системный подход к экономическому, социальному и экологическому моделированию, положив в основу концепцию ограниченности ресурсов на планете и необходимости их справедливого распределения.

Мы приглашаем вас принять участие в дебатах, организованных на полях конференции нашим телеканалом. К ним присоединились Мари Туссен, французский евродепутат и заместитель председателя группы Зелёные - Европейский свободный альянс; Тимоти Паррик, социолог и писатель из Франции; Ануна де Вевер, климатическая активистка, лицо движения "Пятница ради будущего" в Бельгии, и Людовик Воет, секретарь Европейской конфедерации профсоюзов.

Одним из центральных вопросов, предложенных ведущей Euronews, было переосмысление идеи экономического роста. Наблюдение за богатыми странами показывают, что высокие показатели ВВП на деле не означают высокого уровня жизни. С этим полностью согласна Ануна де Вевер из движения "Пятница ради будущего". "Многие молодые люди, которых я встречала на этой конференции совершенно не одержимы ростом, заявила она. - Мы смотрим на эту концепцию с учеными, исследователями, социологами, и понимаем, что на самом деле она принесла гораздо больше вреда, чем пользы".

Эта идея близка еродепутату Мари Туссен: "Сегодня в мире стоят проблемы изменения климата, уничтожения биоразнообразия, дефицита воды, загрязнений... И что послужило толчком к этому? Думаю, что гонка за прибылью, эта догма роста, которая якобы должна принести счастье в мире. Вокруг все гонятся за ростом - будь то частные компании, которые хотят получать прибыль и нуждаются в росте, или политические лидеры, которые также утверждают, что только рост решит все наши проблемы. Но мы видим, что это не работает, что мы ставим под угрозу выживание человечества и многих других видов, не решаем проблему социального неравенства".

Системная ошибка?

Социолог Тимоти Паррик говорит о системной ошибке, которая поддерживалась в мире на протяжении долго времени. "В течение нескольких десятилетий мы все верили, что каким-то образом можем продолжать расти по-старому и одновременно меньше загрязнять окружающую среду, - комментирует он. - Мы называли это "зеленым" ростом и оставались одержимы наращиванием ВВП, который является показателем столетней давности. Это немного странно, так как уже всем ясно, что он не связан с уровнем благо стояния, даже в богатых странах".

Система оценки и здоровья экономики, похоже, устарела. Что же делать? По мнению Паррика, следует выйти из вечной гонки. "Надо организовать демократически спланированное сокращение производства и потребления в странах с высоким уровнем дохода, организовать так, чтобы это было справедливо и приятно". Тему развивает Людовик Воет. По его мнению, рост в его нынешнем виде - синоним давления. что приводит к ухудшению состояния работников, длительным больничным, инвалидности. безработице и потере мотивации.

Воет считает, что обществу следует задать вопрос о том, что именно оно хочет производить, в чем нуждается и как разумно организовать этот процесс. С ним согласна Мари Туссен. Далеко не все, что мы сегодня производим , добиваясь роста, полезно для человека и планеты, говорит она: "Нам необходимо сократить потребление большого количества материалов, токсичных продуктов, таких как PFAS или пластик, которые загрязняют все вокруг, разрушают наше здоровье, загрязняют почву, воду".

Новая концепция - не роста, а процветания - увязана, по мнению участников дебатов, с экологичным и разумным потреблением, идей справедливого распределения и сменой общественных приоритетов.

Вы можете увидеть дебаты полностью на видео выше.