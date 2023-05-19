Эмилия-Романья под водой: самые катастрофические последствия за 100 лет

Euronews

Число жертв наводнения в Эмилии-Романьи возросло до 13. Около 20 тысяч человек эвакуированы. Под водой оказались более 40 населенных пунктов

В Италии продолжается эвакуация людей. Около 20 000 человек остались без крова в северном регионе Эмилия-Романья, где более 40 населенных пунктов оказались под водой.

В четверг число погибших в результате наводнений возросло до 13 человек, но некоторые до сих пор числятся пропавшими без вести.

В результате проливных дождей реки вышли из берегов, в считанные минуты превратив улицы в их притоки.

"Город пытается сражаться изо всех сил, но проблема в том, что на нас обрушиваются мощные удары со всех сторон, как будто прорвало плотину", — говорит один из местных жителей.

Это самое катастрофическое наводнение в Италии за последние 100 лет.

Хотя дожди прекратились, канализационные системы не справляются с потоками воды, есть угроза схода оползней.

Итальянский регион, пострадавший от засухи, оценивает миллиардные убытки от повсеместного повреждения сельскохозяйственных угодий, зданий и инфраструктуры. Без электричества остались свыше 18 000 домохозяйств.