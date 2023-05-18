Многомиллиардный ущерб от наводнений

Euronews

В нескольких районах сохраняется чрезвычайная ситуация

В Италии число жертв масштабных наводнений достигло уже девяти человек. Из-за продолжительных ливней в центральных и северных районах страны из берегов вышли полтора десятка рек. В Тоскане сохраняется чрезвычайное положение.

Многие деревни оказались отрезаны от внешнего мира, оставшись без дорожного сообщения, электричества и связи. Спасатели на лодках и на вертолётах эвакуируют людей из затопленных домов. Свои дома были вынуждены покинуть более 20 тысяч человек.

Затоплены гектары сельхозугодий: фермеры бьют тревогу, заявляя об огромном ущербе и риске потерять урожай этого года. Материальный ущерб власти только начали подсчитывать; но уже ясно, что речь идёт о многих миллиардах евро.

На гоночной трассе в Имоле из-за стихии отменили этап «Формулы-1», который должен был состояться в эти выходные.