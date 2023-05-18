Наводнение в Италии

Продолжительные ливневые дожди наносят непоправимый ущерб регионам Центральной Европы. В Северной Италии 14 рек вышли из берегов. Неуправляемые потоки затопили населенные пункты и нарушили движение автомобильного и железнодорожного транспорта
Продолжительные ливневые дожди наносят непоправимый ущерб регионам Центральной Европы. В Северной Италии 14 рек вышли из берегов. Неуправляемые потоки затопили населенные пункты и нарушили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Девять человек погибли, несколько пропало без вести.
На месте проишествия работают спасатели. Из затопленных домов людей вывозят на лодках и вертолетах.
Давиде Маелдолла, житель Чезены:
— Вертолеты кружили всю ночь, чтобы спасти людей. В том доме спасли стариков и детей.
Эдоардо Амадори, житель Чезены:
— Я живу здесь с 1979 года. Я видел наводнения, но никогда ничего подобного. У нас здесь никогда не было столько воды.
Кроме Италии, сильные дожди накрыли Сербию, Хорватию и Словению.
Ливневые потоки разрушают дома. Сельскохозяйственным угодьям и технике наносится непоправимый ущерб. Пострадавшие ждут помощи и просят местные власти предоставить им средства на борьбу с последствиями стихии.
По прогнозам синоптиков, сильные ливни с ветром на севере Италии не прекратятся в ближайшие дни.