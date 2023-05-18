Наводнение в Италии

Продолжительные ливневые дожди наносят непоправимый ущерб регионам Центральной Европы. В Северной Италии 14 рек вышли из берегов. Неуправляемые потоки затопили населенные пункты и нарушили движение автомобильного и железнодорожного транспорта

Продолжительные ливневые дожди наносят непоправимый ущерб регионам Центральной Европы. В Северной Италии 14 рек вышли из берегов. Неуправляемые потоки затопили населенные пункты и нарушили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Девять человек погибли, несколько пропало без вести.

По данным итальянских СМИ, в регионе Эмилия-Романья за 36 часов выпала шестимесячная норма осадков

На месте проишествия работают спасатели. Из затопленных домов людей вывозят на лодках и вертолетах.

Давиде Маелдолла, житель Чезены:

— Вертолеты кружили всю ночь, чтобы спасти людей. В том доме спасли стариков и детей.

Эдоардо Амадори, житель Чезены:

— Я живу здесь с 1979 года. Я видел наводнения, но никогда ничего подобного. У нас здесь никогда не было столько воды.

В целях безопасности отменены соревнования Гран-при "Формулы-1" которые должны пройти в Эмилия-Романья в эти выходные

Кроме Италии, сильные дожди накрыли Сербию, Хорватию и Словению.

Ливневые потоки разрушают дома. Сельскохозяйственным угодьям и технике наносится непоправимый ущерб. Пострадавшие ждут помощи и просят местные власти предоставить им средства на борьбу с последствиями стихии.

По прогнозам синоптиков, сильные ливни с ветром на севере Италии не прекратятся в ближайшие дни.