"Большая семёрка" обещает новые санкции против России и всестороннюю помощь Украине

На саммите G7 в Хиросиме, в ожидании приглашенного президента Зеленского, мировые лидеры пообещали всестороннюю поддержку Украине и новые санкции в отношении РФ.

Лидеры стран "Большой семёрки" возложили венки к Мемориальному комплексу Хиросимы, где от атомной бомбардировки в конце Второй мировой войны погибли более 100 тысяч человек.

Как сообщили источники в Украине, президент Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки", где он должен выступить с речью, чтобы ещё раз заручиться поддержкой в борьбе против полномасштабного вторжения России в Украину.

Лидеры стран "семёрки" уже приняли совместное заявление с обещанием военной, финансовой, гуманитарной и дипломатической поддержки Украины, намерением добиться сокращения доходов России от экспорта энергоносителей, в том числе, в области атомной энергетики и ограничением экспорта в РФ промышленного оборудования и технологий.

Лидеры крупнейших индустриальных экономик также пообещали выступить единым фронтом против внешней политики Китая.

Тем временем сотни демонстрантов вышли на улицы Хиросимы, чтобы осудить встречу на высшем уровне: плакаты в руках у протестующих осуждают "империалистический саммит", а некоторые призывают остановить войну в Украине. Поскольку более всего участники саммита озабочены политикой в отношении Китая, многие японцы хотят предотвратить потенциальную ссору со своим азиатским соседом.