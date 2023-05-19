G7: новые санкции против России

Euronews

Вслед за Соединенными Штатами и Великобританией, объявивших о новых санкциях против Москвы, страны ЕС сообщили об ограничении объемов поставок российских алмазов. Эксперты предупреждают, что такого рода действия не помогут в ослаблении России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и руководитель МВФ Кристалина Георгиева прибыли в Хиросиму для участия в саммите G7.

Главы международных организаций съезжаются в Японию на фоне ужесточения западными лидерами санкций в отношении России за вторжение в Украину.

Лидеры стран "Большой семерки" посетили святилище Ицукусима. Выступая перед журналистами, премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился к президенту России Владимиру Путину:

— Мое послание к Путину очень простое: Россия совершила незаконный и неспровоцированный акт агрессии, вторгшись в Украину. Россия должна знать, что мы и другие страны остаемся непоколебимы в решимости поддержать Украину.

Владимир Путин выступил с посланием к коллективному Западу и обвинил его в стремлении расколоть народ России:

— Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию и все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал: экономический, военный, политический, информационный. Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда.

Вслед за Соединенными Штатами и Великобританией, объявивших о новых санкциях против Москвы, страны ЕС сообщили об ограничении объемов поставок российских алмазов.

Однако эксперты предупреждают, что такого рода действия не помогут в ослаблении российской военной машины.