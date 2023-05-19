Лидеры G7 настроены на борьбу с Россией и Китаем

В Хиросиме открылся саммит "Большой семёрки". Западные лидеры обсудят план сопротивления действиям России и Китая.

В Хиросиме открылся саммит "Большой семёрки", цель которого - координированное давление на Россию и единая политика в отношении Китая.

На пресс-конференции перед открытием первой сессии глава Евросовета Шарль Мишель вновь заявил о поддержке Украины со стороны ЕС и "Большой семерки". В частности, Евросоюз "ограничит" торговлю российскими алмазами после того, как США и Великобритания объявили о новых санкциях против Москвы.

"В ЕС мы упорно работаем над тем, чтобы Украина получила то, что ей нужно - больше оружия, больше боеприпасов и как можно быстрее, - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, - Это будет иметь решающее значение. Мы были и остаёмся солидарны с Украиной и будем решительно продолжать в том же духе столько, сколько потребуется".

Война в Украине не единственная горячая тема для дискуссий. По замечанию представителя США, саммит не касается "той или иной отдельной страны". Французский лидер Эммануэль Макрон предложил обсудить такие вопросы, как климатический кризис и искусственный интеллект.

Напряженность в отношениях с Китаем и ядерная угроза также среди тем, которые обсудят в городе, на который в 1945 году была сброшена первая в истории атомная бомба. Главы государств и правительств возложили венки к стеле в память о 140 000 погибших в Хиросиме.